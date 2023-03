Glasner: “Congratulazioni al Napoli, sono riusciti ad andare ai quarti di finale”

L’allenatore dell’Eintracht Francoforte Oliver Glasner ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Eintracht Francoforte. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Congratulazioni al Napoli per una vittoria meritata, sono riusciti ad andare ai quarti di finale. Dobbiamo accettare serenamente che il Napoli fosse una squadra molto forte per noi. Abbiamo provato il possibile, il Napoli è stato decisamente più forte, sono orgoglioso di come si è sviluppato il doppio confronto. Penso che siamo stati più offensivi rispetto alla gara d’andata, abbiamo avuto un paio d’azioni con Mario Gotze in cui potevamo fare di più. Si, era per i tifosi la maglia numero 12. Sono un allenatore, non sono un politico, non m’interesso della criminalità, sono comunque contrario, parliamo di sport. Quando abbiamo provato la catena a cinque, la maggior parte delle cose hanno funzionato. Sul primo gol eravamo già nel recupero, c’è stato un cross e Osimhen ha saltato tantissimo, è stato incredibile. Abbiamo perso la palla, quando lasciamo il lato sinistro scoperto Politano ha potuto fare cross in maniera più agevole. Penso che il Napoli sia a livello dei top club, riporterà lo scudetto a casa dopo 33 anni. Sono incredibilmente stabili nella fase difensiva, hanno la miglior difesa della serie A. Non posso fare i paragoni con la Premier League, sono a livello top come il Bayern Monaco. L’Ajax ne ha presi sei in una partita, volevamo anche noi riuscirci. Ci concentreremo sulla Bundesliga, abbiamo fatto molto bene nel girone in Champions, ora ci concentreremo sul campionato tedesco e sulla Coppa di Germania. Avrei sottoscritto se mi avessero detto che a marzo saremmo stati ancora sui tre fronti. Ci saremmo potuti allenare di più, ora arriva la pausa per le Nazionali. Sarebbe stato bello avere più tempo, però dobbiamo accettare che non siamo pronti ancora per questo livello”

Dal nostro inviato Ciro Troise