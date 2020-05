Goal.com – Boga, prima offerta del Napoli di 20 mln più 1,5 d’ingaggio, ma il Sassuolo pretende di più

Il Sassuolo si tiene stretto Jeremie Boga: è stato infatti trovato l’accordo con il Chelsea che ora non vantano più un diritto di ricompensa sul calciatore (che non verrà riscattato dai Blues) come racconta goal.com. Ora, in prima fila, c’è De Laurentiis con il suo fido direttore sportivo Cristiano Giuntoli e con il mister Gennaro Gattuso che ha dato il benestare all’operazione. Ecco quanto si legge: “Il Napoli aveva già fatto una prima offerta di 20 milioni di euro al Sassuolo per il 23enne, e ha messo sul tavolo un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione”.

Poi Goal.com ha aggiunto ulteriori dettagli sulla possibile trattativa tra Sassuolo e Napoli: “Tuttavia sembra probabile che ci vorrà di più per convincere il Sassuolo a vendere: la richiesta minima sarebbe di oltre trenta milioni di euro per Boga, sul quale ci sono anche Everton e Brighton in Premier League. Goal ha anche appreso che la Juventus sta seguendo gli sviluppi, ma non Boga non rappresenta una delle sue massime priorità di mercato per il prossimo anno”.