Gosens: “Napoli? Abbiamo dominato la partita all’andata, ma ripetersi non è mai facile”

Una vittoria che tra campionato e Coppa Italia non arriva da tre partite. In particolare a lasciare l’amaro in bocca per l’Atalanta è stata l’ultima sfida di Serie A, dove la squadra di Gasperini è stata rimontata da 3-0 a 3-3 dal Torino al Gewiss Stadium. A parlare della partita ci ha pensato Robin Gosens, intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo buttato via una partita quasi vinta, e questo è un brutto segnale. Se hai l’ambizione di andare in Champions League non puoi permetterti una cosa del genere. Ma è successa, e vuol dire che qualcosa non va”. I problemi però, secondo il tedesco, non vanno ricercati nella forma atletica: “Fisicamente stiamo molto bene, non credo che la stanchezza sia stata la cosa che ci è mancata. Piuttosto ci sono stati altri fattori, tra cui soprattutto le troppe disattenzioni”.

Con l’Atalanta che però avrà la possibilità di rifarsi subito mercoledì sera, quando affronterà il Napoli nel ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo lo 0-0 allo stadio Maradona: “Non sarà semplice. Lo 0-0 è sempre un risultato pericoloso, noi abbiamo dominato la partita all’andata ma ripetersi non è mai facile. Faccio fatica a dire che siamo noi i favoriti per la gara, la Coppa Italia è sempre particolare”. Ma il desiderio di vincere un trofeo in maglia nerazzurra rimane: “Non so se la Coppa Italia sia la strada più semplice, ma è sicuramente quella più corta. Se vinciamo col Napoli siamo in finale e avremo la possibilità di vincere qualcosa. Un calciatore gioca sempre per vincere un trofeo. La Champions e la Serie A sono più lunghe e difficili. Se mercoledì vinceremo, il nostro obiettivo sarà sicuramente quello di vincere la Coppa Italia” ha concluso Gosens