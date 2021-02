Hysaj alla RAI: “Potevamo fare qualcosa in più, ma lo 0-0 va bene”

Elseid Hysaj, difensore del Napoli, ha parlato a Rai 1 dopo il pareggio con l’Atalanta in semifinale d’andata di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non è stato difficile giocare a cinque, anche in nazionale ci gioco. Ci ha dato qualche frutto sulla fase difensiva. Col mister abbiamo parlato delle piccole cose da migliorare nel primo tempo e di avere più determinazione in campo. Siamo un grande gruppo, stiamo cercando di dare il massimo. Partita difficile, ma è buono lo 0-0. Bisogna guardare avanti. Rispetto il mio contratto fino a fine stagione, del mio futuro parlerò a fine campionato e spero di finirlo nel modo più bello. Grazie a dio sono molto concentrato sul Napoli, sono da tanti anni qua, non mi viene neanche pensare oltre a questa squadra in questo momento. Potevamo fare meglio, ma abbiamo avuto entrambe delle occasioni. E’ importante non prendere gol in casa nelle partite andata e ritorno. Non ci siamo detti questi, ma nel calcio sapete che quando arrivano gli ultimi momenti è meglio non prendere gol. Siamo contenti del risultato consapevoli di dover fare meglio. Questa è stata la scelta del mister, noi l’abbiamo applicata nel miglior modo possibile. Andremo a Bergamo con un’altra determinazione”.