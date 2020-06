Hysaj, l’agente: “Gattuso e De Laurentiis vogliono tenerlo, abbiamo parlato di rinnovo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui: “Non ho mai avuto nessun tipo di problema con De Laurentiis, tutto ciò che ho fatto l’ho sempre portato in porto con la felicità di tutti. C’è stato qualche disguido per Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, ma di certo non cambio idea sulla persona. Quando Hysaj è arrivato al Napoli, guadagnava 500mila euro, ma non era un mio contratto. Durante il campionato l’ho preso in procura ed il presidente si è comportato da gran signore, facendogli un nuovo contratto e riconoscendone il valore. L’offerta del Bayern Monaco ci fu per Hysaj e non bisogna dimenticare che è stato uno dei migliori terzini d’Italia con Sarri, a parte la parentesi Ancelotti, è diventato con Gattuso lo stesso Hysaj di Sarri. Gattuso e De Laurentiis vogliono tenerlo, abbiamo parlato di rinnovo, ma non è una questione di soldi: è lui che deve decidere se rimanere o no. Sta pagando lo scotto dell’anno e mezzo con Ancelotti. Di Lorenzo e Mario Rui? C’è stato qualche disguido, sono convinto che si troveranno gli accordi”.