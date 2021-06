Hysaj, l’agente: “Rinnovo col Napoli? Assolutamente no! Sarà un grande affare per chi lo prenderà”

La prossima squadra di Elseid Hysaj sarà una qualunque tranne che il Napoli. L’avventura del terzino albanese in azzurro, come annunciato dal suo agente Mario Giuffredi a Radio Marte, è definitivamente terminata: “Hysaj-Lazio? Stiamo vagliando diverse soluzioni. Io personalmente non ho sentito ancora la Lazio, continuiamo a fare il nostro lavoro lavorando sulle soluzioni che ci sono. Poi se arriverà la Lazio ben venga. Sarà un grande affare per chi lo prenderà. Ci sono diverse squadre su di lui. Hysaj rinnova con il Napoli? Assolutamente no“.