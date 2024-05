Il CdS su Gasperini: “Può essere l’uomo giusto per il Napoli”

Come riportato dal Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini è in pole per occupare la posizione di allenatore del Napoli: “Il direttore delle operazioni sportive è stato scelto – Giovanni Manna, manca solo il passaggio dell’investitura ufficiale – e ora l’attenzione è interamente rivolta alla nomina del leader tecnico. L’allenatore: il Napoli ha individuato in Gian Piero Gasperini, 66 anni, l’uomo giusto per rilanciare l’ambiente, l’anima e il corpo della squadra, ma al netto di un’apertura dovrà attendere ancora qualche giorno per capire se il flirt potrà diventare una storia d’amore in piena regola”.