Il Mattino – Barak , Confronto tra De Laurentiis e Commisso in Arabia

Come riporta Il Mattino, il Napoli e la Fiorentina sono in trattativa per Antonin Barak, centrocampista dei Viola: “Trattativa apertissima per Antonin Barak. Il 29enne centrocampista della Repubblica Ceca piace al club azzurro, ha un altro anno di contratto con la Viola (con un ingaggio di un milione e 400.000 euro a stagione) ed ha manifestato il suo gradimento per trasferirsi all’ombra del Vesuvio per giocare col Napoli. Per la fumata bianca, però, manca ancora l’accordo sulla formula del trasferimento: Commisso e De Laurentiis ne parleranno di persona a Riad. La Fiorentina è partita stamane dall’aeroporto di Bologna per l’Arabia Saudita (tra i convocati c’è anche Barak) e in questi giorni i due patron – tra l’altro legati da una solida amicizia – affronteranno l’argomento faccia a faccia. Il Napoli come è noto, fedele ad una strategia “indigesta” agli acquisti in questo mese di gennaio, spinge per il prestito. La Viola, invece, vuole monetizzare e ha fissato il prezzo del cartellino di Barak tra i 5 e i 6 milioni di euro. La via di mezzo sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto (fissato a 5 milioni a giugno). Nelle ultime ore si è prospettata anche la soluzione del prestito oneroso (mezzo milione che andrebbe nelle casse del club toscano). Staremo a vedere”.