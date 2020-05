Il Mattino – Callejon, sarà addio: tre obiettivi per sostituirlo

L’avventura di Callejon a Napoli è agli sgoccioli: il contratto dello spagnolo è in scadenza in 30 giugno e l’esterno ex Real Madrid non sembra intenzionato a rinnovare, in quanto si sono fermati anche gli incontri con il suo agente Quillon. Probabile il ritorno in Spagna per il numero 7 azzurro, con Valencia e Siviglia molto interessate.

SOSTITUTI – Oltre il chiacchierato Everton del Gremio, spunta anche Rashica del Werder Brema, molto interessante e monitorato da Giuntoli: per lui bisognerà battere la concorrenza del Lipsia. In Serie A, il Napoli non molla la presa su Bogà del Sassuolo.