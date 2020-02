Il Mattino – Champions, il Napoli ha incassato 60 mln: i quarti porterebbero altri 10 mln

Una pioggia di milioni sul Napoli per il cammino in questa Champions League: i ricavi di questa edizione hanno portato nelle casse più di 60 milioni di euro compresi i 15,25 milioni della partecipazione alla fase a gironi. Lo scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che sottolinea come questa stima sia approssimativa e arrotondata per difetto, in quanto andrebbe aggiunta l’ulteriore quota dei diritti tv (il market pool).

Il quotidiano sottolinea come la partecipazione dello scorso anno portò al Napoli 49,8 milioni. Ora c’è il Barcellona e l’impresa contro i bluagrana avrebbe anche un importante risvolto economico: In palio per il passaggio ai quarti di finale ci sono altri 10,5 milioni di euro.