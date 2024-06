Il Mattino – Continua il forcing del PSG su Kvara, la contromossa di De Laurentiis

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il PSG insiste per Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “«Non ci sono problemi, ci metteremo a tavolino con il ds Manna e il suo entourage per un rinnovo con adeguamento contrattuale, problemi non ne vedo». Sì, invece, il problema c’è e per ora si chiama Paris Saint Germain. Perché i parigini fanno sul serio con l’asso del Napoli e nemmeno lo nascondono. Aurelio lo sa bene, sa che alle spalle del Napoli si può tramare per il calciatore, ingolosirlo, aggirare le regole. E lo dice: «Se poi qualcuno contatta i calciatori senza autorizzazioni, allora posso pensare di richiamarli all’ordine: poi in quei club c’è anche un presidente dell’Eca… Ma ormai non mi stupisco più di niente». Il riferimento nemmeno velato è a Nasser Al-Khelaifi”.