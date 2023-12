Il mercato di gennaio dovrà cambiare il volto al Napoli, come scrive Il Mattino: “Si lavorerà anche in questi giorni natalizi per investire a gennaio almeno 40 milioni di euro, oltre i 25 milioni appena incassati dalla cessione di Elmas. Sarà una rivoluzione, De Laurentiis è preoccupatissimo. Il punto è che dopo il flop estivo, il lavoro dell’area sportiva è commissariata da De Laurentiis e Chiavelli che lavorano anche per trovare nuove figure per la prossima estate”.