Il Mattino – Crollo Napoli contro Frosinone, il coro dei tifosi: “Meritiamo di più”

Il Mattino si è focalizzato sui fischi e sulla contestazione dei tifosi del Napoli al Maradona al termine del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Frosinone: “E’ la prima volta che monta la protesta all’indirizzo dei campioni d’Italia in carica da parte dei propri supporter. I tifosi del Napoli hanno cominciato a farsi sentire dopo la rete del raddoppio, quando la qualificazione ai quarti di coppa Italia cominciava a prendere prepotentemente la vecchia autostrada del sole in direzione Frosinone. I primi slogan all’indirizzo degli azzurri in campo sono stati quelli soliti: la richiesta di attributi per una squadra che invece si stava sfaldando e sfilacciando sul rettangolo verde per opera di un Frosinone quasi stupito da tanta manna dal cielo. Con il passare dei minuti il nervosismo in campo ha amplificato quello sugli spalti ed ecco i primi cori «Meritiamo di più, meritiamo di più»”.