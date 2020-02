Il Mattino – Da acquisto top a flop: Lozano inseguito per due anni da Ancelotti, su indicazione del figlio

Hirving Lozano, da acquisto più costoso della storia del Napoli a un flop qualsiasi relegato in tribuna. Gattuso ha motivato la sua scelta in conferenza stampa e l’edizione odierna de Il Mattino svela alcuni retroscena sul suo arrivo. Il messicano è stato l’unico vero giocatore preteso da Ancelotti in due anni. Gliel’ha consigliato il figlio Davide, che era convinto che il ragazzo potesse fare la differenza anche in Italia. Non è andata così: Lozano prima giocava sempre, ora non gioca più. E’ stato pagato oltre 40 milioni di euro e non ha mai vissuto una gara da titolare in campionato con Gattuso. Chissà cosa accadrà in futuro…