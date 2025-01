Il Mattino – Danilo al Napoli l’ultima settimana, poi Rafa Marin andrà al Villarreal

Come riporta Il Mattino, Danilo, difensore della Juventus, potrebbe passare al Napoli l’ultima settimana di gennaio, quando poi gli azzurri daranno l’ok al trasferimento di Rafa Marin al Villarreal: “Troppa carne al fuoco, considerando che doveva essere un mercato per rafforzare solo gli argini difensivi, prima della scossa del georgiano: Danilo e Manna hanno accordo per 18 mesi e nessuno dei due ha cambiato idea. Danilo ha già l’accordo per liberarsi della Juventus che va formalizzato nell’ultima settimana di gennaio. In quelle stesse ore verrà dato via Marin, probabilmente al Villarreal”.