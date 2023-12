Il Mattino è netto: “De Laurentiis deve intervenire sul mercato di gennaio”

Il Mattino ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Frosinone in Coppa Italia per 0-4: “Quattro sberle dal Frosinone in Coppa Italia sono una cosa impensabile, frutto di un turnover esagerato, illogico e senza senso. La prima scivolata di Mazzarri da quando ha preso il posto di Garcia. Ma è indifendibile, Walterone. Ed è vero che il Napoli è andato a picco con i titolari in campo, ma dentro questo ko ci sono errori e orrori. Hanno giocato i nuovi acquisti dell’estate del post-Giuntoli: la bocciatura è totale, per tutti e tre. Chissà fino a quando gli azzurri pensano di offrire simili spettacolini, perdendo partite in cui rinunciano alla propria dignità, o dimenticano, sbadati, il proprio valore. Sono i campioni d’Italia e hanno perso 4-0 in casa con il Frosinone. È il modo che offende, più che la sconfitta. Come se il Napoli non avesse più nulla in corpo e nella mente. De Laurentiis ha visto tutto, è piombato nello spogliatoio, è sempre più chiaro che serve intervenire sul mercato di gennaio”.