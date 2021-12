Il Mattino scrive a proposito del Napoli e del calciomercato di gennaio: “Assenze in difesa per il Napoli a gennaio con Manolas via e Koulibaly impegnato in Coppa d’Africa. Uomini contati per Spalletti. Toccherà a Giuntoli trovare una soluzione sul mercato, e trovarla in fretta, perchè in queste condizioni per la difesa del Napoli sono dolori.”