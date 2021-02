Il Mattino – Episodio Scamacca-Mario Rui, Adl non reagisce: il patron azzurro non vuole uno scontro con la Figc

Il patron azzurro non ha mai avuto peli sulla lingua e quando ci sono stati errori arbitrali in passato non le ha di certo mandato a dire, ci ha pensato lui stesso a battersi per il suo Napoli. Stavolta però ha deciso di non esprimersi e di non aprire uno scontro con la Figc e l’Aia anche se il contatto tra Scamacca e Mario Rui lascia molto perplessi. Gli errori iniziano a essere troppi e ad incidere e forse è arrivato il momento di farsi sentire, anche perchè in ballo c’è la zona Champions che porterebbe alle casse azzurre un introito di circa 50 milioni. Lo riporta l’edizione odierna del Mattino.