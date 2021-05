Il Mattino – Europei, oggi quattro giocatori del Napoli si vaccinano: c’è anche Politano

Quattro calciatori del Napoli riceveranno oggi il vaccino in vista dell’Europeo e del raduno con l’Italia. A sorpresa, rivela Il Mattino, oltre a Insigne, Di Lorenzo e Meret, c’è anche Politano, uno degli esclusi a sorpresa dall’ultima campagna della Nazionale per le qualificazioni al prossimo Mondiale: “Ieri pomeriggio, Meret ha lanciato un messaggio chiaro anche al ct Mancini. Ovvero, per l’Europeo ci sono io e basta dietro quel totem che è Donnarumma. Peccato non abbia mai giocato nelle ultime gare con la Nazionale, ma oggi sarà a Coverciano assieme agli altri azzurri, per vaccinarsi proprio in vista del raduno dell’Italia e di Euro2020. Tra questi, a sorpresa, oltre a Insigne e Di Lorenzo, c’è anche Politano: il segnale che anche per l’ex Inter c’è qualche speranza ancora di essere convocato per l’Europeo“.