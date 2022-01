Torna al gol che mancava in campionaoto dal 3 ottobre e, non contento, ne decide di fare anche un altro. Il Mattino di quest’oggi celebra il ‘ritorno’ di Hirving Lozano. Dopo l’apparizione non proprio felice in Coppa Italia, con tanto di espulsione, Lozano ritrova se stesso e la rete. Un’ottima notizia per Luciano Spalletti in vista di questa seconda parte di stagione.