Il Mattino – Ghoulam, possibile la convocazione per Dimaro: il punto

Giovedì prossimo, 15 luglio, prenderà il via la stagione 2021/2022 del Napoli, che inizierà la preparazione pre-campionato in quel di Dimaro. E potrebbe esserci subito una grande sorpresa tra i convocati, come riferisce Il Mattino nella sua edizione odierna: “Intanto ieri Ghoulam, accompagnato dal dottore Raffaele Canonico, il responsabile dello staff medico del Napoli, è stato visitato dal professore Mariani a Villa Stuart a Roma per un controllo programmato al ginocchio sinistro dopo l’operazione al legamento crociato del 7 marzo scorso.

Il recupero prosegue secondo l’iter previsto e il terzino algerino continuerà il percorso riabilitativo. Lunedì al raduno a Castel Volturno verrà presa la decisione se partirà per il ritiro a Dimaro o se la farà direttamente al secondo dal 5 agosto a Castel di Sangro per cominciare il lavoro sul campo in maniera graduale con i compagni“.