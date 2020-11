Il Mattino – Ieri sfebbrato, Bakayoko sarà titolare contro il Milan

In una giornata segnata dalla cattiva notizia della positività al Coronavirus di Rrahmani, ne arriva una ottima per Rino Gattuso. E’ recuperato, infatti, Bakayoko, che come scrive Il Mattino sarà regolarmente titolare contro il Milan: “Ha smaltito la febbre e ieri si è allenato a Castel Volturno, un programma personalizzato sul campo con Lozano, Fabiàn Ruiz e Mario Rui, altri tre azzurri di rientro dalle nazionali.

Recuperato il francese che sarà quindi regolarmente al suo posto per la sfida da ex contro il Milan. Un recupero importantissimo per Gattuso che punta molto sulla sua fisicità a centrocampo, fondamentale anche per far brillare al massimo Fabiàn Ruiz, grande protagonista del successo larghissimo della Spagna sulla Germania”.