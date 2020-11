Il Mattino – Il Napoli non ha preso bene il contagio di Hysaj: ieri Gattuso lo ha chiamato per rassicurarsi delle sue condizioni

Come riporta Il Mattino, Hysaj è asintomatico e in isolamento nella sua casa in Albania:

“II Napoli non ha preso bene il contagio rimediato nel ritiro con la nazionale del suo terzino, chiaro che essere usciti fuori dalla bolla azzurra era un pericolo. Resterà almeno 10 giorni in Albania e solo dopo essersi negativizzato potrà rientrare. Ieri Gattuso lo ha chiamato per rassicurarsi personalmente delle sue condizioni. Al suo posto, si scalda Mario Rui che dopo essere stato punito con il Bologna per lo scarso impegno in allenamento, ha la grande chance per il suo riscatto personale”.