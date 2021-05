Il Mattino – Il Napoli ritrova l’equilibrio: ha il secondo miglior attacco e la terza miglior difesa

Il Napoli ha finalmente ritrovato l’agognato equilibrio dal punto di vista tattico, cioè l’elemento che più era mancato. La compagine guidata da Gattuso è tra quelle che rendono di più sia in attacco che in difesa, come evidenziato oggi da Il Mattino. Gli azzurri, infatti, con 73 gol segnati, sono secondi solo all’Atalanta (78). Inter (29) e Juventus (30), invece, sono le squadre che hanno subito meno reti prima di quella partenopea, che ne ha incassate fin qui 37.

Discorso diverso per l’altra campana in A, il Benevento, che è andata in gol per ben sette volte nelle ultime tre partite ma, di contro, ha registrato ben 11 gol al passivo. Cinque sono arrivati dalla Lazio, quattro dall’Udinese e due dal Genoa.