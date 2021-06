Il Mattino – Insigne e il rinnovo: le parti si aggiorneranno post-Europeo. Club inglesi interessati

Lorenzo Insigne è legato al Napoli da un contratto che scadrà il trenta giugno 2022. In caso di mancato rinnovo già tra sei mesi l’esterno sinistro potrebbe accordarsi con un altra squadra gratuitamente. Dalla fine del campionato, come riporta il quotidiano Il Mattino, non c’è stato alcun contatto tra l’agente e il Napoli. La kermesse europea potrà diventare la vetrina nella quale mettersi in mostra agli occhi degli estimatori. In Premier sono già pronti a strizzare un occhio al capitano del Napoli.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, aspettano: nessuna fretta, ma la certezza di non voler iniziare una stagione senza avere certezze sul futuro. Rinnovo (a cifre più alte rispetto ai 4.5 milioni di adesso) o addio. In attesa di una chiamata da parte di Aurelio De Laurentiis – che al momento non sembra in programma – anche Lorenzo sta in silenzio. Se ne riparlerà con ogni probabilità al termine dell’Europeo.