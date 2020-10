Il Mattino – Juventus-Napoli, oggi il Giudice Sportivo comunicherà la data della sentenza

L’edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio alle notizie in casa Napoli. Dal quotidiano si legge: “Sono i giorni della verità per Juventus-Napoli. Probabilmente oggi il giudice sportivo comunicherà ai due club interessati la data in cui fisserà l’udienza. La Juventus dovrà decidere se costituirsi nel giudizio. A quel punto, dovesse la Juventus decidere di non farlo, per il Napoli sarebbe più semplice ottenere un verdetto di ripetizione della partita. Il carteggio di De Laurentiis, che ha curato personalmente ogni aspetto del reclamo consegnato al giudice sportivo, punta sull’esimente della causa di forza maggiore legata al divieto delle autorità sanitarie della Regione Campania di partire per Torino. E il documento di domenica mattina, 4 ottobre, dell’Asl Napoli 2 Nord sgombra, secondo la società azzurra, ogni dubbio.”