Le strade di Koulibaly e del Napoli si stanno sempre più allontanando. Come riporta il Mattino il difensore senegalese sarebbe pronto a far pervenire al Napoli un’offerta per la cessione. Non meno di 35-40 milioni. Ma a quanto pare il Barcellona, qualora riuscisse a risolvere le sue beghe finanziarie, potrebbe arrivarci. Per il Napoli comunque la cessione del senegalese non è una priorità e valuterà con calma tutte le offerte.