L’edizione odierna de Il Mattino si è focalizzata sul possibile futuro di Kalidou Koulibaly: “Spalletti farebbe carte false pur di ritrovarsi Koulibaly ancora in rosa la prossima stagione. Sa bene che il suo rendimento non dipenderà dalla durata del contratto e che, pure in scadenza, il difensore garantirebbe un rendimento da top. Dunque, per certi versi, spera che il Barcellona non riesca a sistemare i suoi guai finanziari e rinvii l’assalto al senegalese in un altro momento”.