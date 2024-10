Il Mattino – Manna vuole proporre la risoluzione del contratto a Mario Rui

Il Mattino si è soffermato sul futuro di Mario Rui, terzino del Napoli reintegrato in rosa dopo un periodo da escluso in casa. Il portoghese, però, non rientra nei piani di Antonio Conte e della società azzurra e quindi non sarà aggiunto alla lista della Serie A e nel frattempo dovrà affrontare il suo ex procuratore Mario Giuffredi in Tribunale. Secondo il quotidiano, la società azzurra gli proporrà una risoluzione contrattuale a gennaio: “Ha un contratto fino al 2026 ed è difficile immagine che possa andare avanti così, da separato in casa. Intanto Mario Rui ha presentato un’istanza all’associazione calciatori ed ha così ottenuto il reintegro in squadra: in pratica gli è stato riconosciuto il diritto di allenarsi in gruppo, con il resto della squadra, dopo giorni e giorni di isolamento in cui era stato costretto ad allenarsi da solo. A gennaio c’è un’altra finestra, ma non è escluso che il ds Manna possa anche proporgli una risoluzione contrattuale”.