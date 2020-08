Uno dei prospetti più importanti del calcio italiano, che potrebbe presto abbandonare Napoli in cerca di minutaggio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Alex Meret avrebbe chiesto un posto da titolare alla dirigenza azzurra: nei prossimi giorni, infatti, è in programma un incontro fra gli agenti del portiere e i dirigenti del Napoli per capire se ci siano gli estremi per dare la titolarità al portiere. In caso contrario, partirà in prestito per accumulare minutaggio.