Il Mattino – Napoli, altra insufficienza per Gattuso: contro il Genoa troppi i buchi in difesa

Dopo la sconfitta di Marassi contro il Genoa, ecco arrivare dall’edizione odierna del “Mattino” un 5 in pagella per Gattuso. Nonostante gli azzurri comandino il gioco per quasi tutta la partita, non riescono a finalizzare e perdono per i troppi buchi lasciati in difesa. Sul primo goal di Pandev la colpa è solo di Maksimovic, che commette un errore in fase di impostazione. Sul secondo è di tutta la difesa. Gattuso poi cambia 4 uomini rispetto all’Atalanta tornando anche al 4-3-3 e anche se la reazione sembra arrivare , con il goal di Politano, ciò non basta ad evitare la sconfitta.