Il Mattino – Napoli, buone notizie per Gattuso: il tecnico ritrova Demme e Insigne per il Genoa

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino arrivano buone notizie in casa Napoli. Il quotidiano fa il punto della situazione sugli infortunati in vista della sfida di Marassi contro il Genoa, con Gattuso che ritroverà Insigne e Demme. Il capitano durante la semifinale di Coppa Italia ha preso solo una botta ed è pienamente arruolabile. Stesso discorso vale anche per il centrocampista tedesco, che contro l’Atalanta ha destato solo un grande spavento. Nel frattempo il tecnico calabrese e il suo vice Riccio sono in attesa dei risultati dei test fisici per capire se Petagna ce la farà a partire dal primo minuto.