Come riporta Il Mattino, il vero insostituibile per Antonio Conte è Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro ha giocato in tutte le gare da inizio stagione ed è stato l’unico superstite del mega turnover attuato dal tecnico contro il Palermo in Coppa Italia. Lo slovacco per Conte è il vero intoccabile, più di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, come testimoniano anche i minuti giocati.