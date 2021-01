Il Mattino – Napoli, ecco il rientro di Osimhen: ok dall’Asl per tornare a lavoro

Buone notizie in casa Napoli, dove Gattuso può finalmente riabbracciare Victor Osimhen dopo essere guarito finalmente dal Covid-19. Oggi sosterrà le visite mediche come da protocollo e poi potrà riabbracciare i compagni e tornare ad allenarsi in gruppo regolarmente.

Dopo aver trascorso i 21 giorni in isolamento come da protocollo, ieri il nigeriano è tornato a Castel Volturno per una seduta d’allenamento individuale dove ha svolto lavoro personalizzato e un po’ di corsa. Dopo essere arrivata la negatività al tampone è arrivato di seguito anche il via libera per riprendere gli allenamenti in gruppo. Lo riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”