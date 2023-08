Il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Gianluca Gaetano e Diego Demme, centrocampisti del Napoli: “Gaetano in queste ore firma per il Frosinone. Va in prestito per un anno. E lo stesso farà Demme che continua a non essere neppure convocato come è successo ieri sera con il Sassuolo. L’Hertha Berlino ha frenato, perché vuole accollarsi lo stipendio e null’altro”.