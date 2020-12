Il Mattino – Napoli, Hysaj e Rrahamani ancora alle prese con il Covid: slitta il loro rientro

In 9 giorni si deciderà il futuro del Napoli in Europa, che dovrà fare a meno di Hysaj e Rrahmani che sono risultati positivi ancora al coronavirus. Ne parla l’edizione odierna de “Il Mattino”:

“Tutti vogliono passare il turno in Europa ma non al costo di compromettere le energie per il campionato. In difesa gli uomini e le soluzioni per il Napoli sono ridotte, poichè Hysaj e Rrahmani sono risultati ancora positivi al coronavirus, dopo l’ultimo test effettuato domenica, e che quindi saranno out ancora per altri 15 giorni.”