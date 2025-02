Il Mattino – Napoli-Inter, dubbio Raspadori-Spinazzola per Conte: le ultime

Come riporta Il Mattino, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha il dubbio tra Leonardo Spinazzola e Giacomo Raspadori per la gara contro l’Inter. Il quotidiano ha analizzato pro e contro di entrambe le soluzioni: “Nella testa di Conte frulla il pensiero di cambiare nuovamente pelle al suo Napoli. Tutto passa dal rientro di Olivera, appunto: con l’uruguayano titolare nel ruolo di terzino sinistro, però, il dubbio riguarda il ruolo di attaccante esterno. Conte ha due ipotesi: far giocare Spinazzola oppure Raspadori come ala sinistra. Spinazzola: ha già giocato come attaccante esterno nella partita Fiorentina-Napoli 0-3. Conte potrebbe schierare sia Spinazzola che Olivera sulla corsia mancina, dunque: i due avrebbero anche una particolare e connaturata vocazione difensiva per limitare le sortite su quella stessa catena di Dumfries ed eventualmente di Thuram. Raspadori: quello di ala sinistra non è il suo ruolo naturale, ma sembra difficile rinunciare a Jack in questo momento. In uno spartito tattico del genere, infatti, fatica a trovare una collocazione ideale Giacomo Raspadori. Difficile, o quanto meno azzardato, che Conte possa privarsi in questo momento del suo Jack. Dubbi, ipotesi soluzioni che attanagliano la mente di Conte. Ma siamo solo ad inizio settimana. Il tecnico chiede innanzitutto al suo Napoli di tornare famelico”.