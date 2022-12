Secondo quanto riportato da Il Mattino, il d.s. della Salernitana De Sanctis valuta due identikit di alto profilo annotati sul primo rigo del taccuino per il centrocampo. Il primo è Diego Demme del Napoli: Iervolino vuole regalare un colpo extralusso ai tifosi granata, così come ci proverà per Simon Zurkowski, che alla Fiorentina non trova spazio.