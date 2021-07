Il Mattino – Napoli, le big in Europa sulle tracce di tre azzurri: i dettagli

Tante richieste dalle big in Europa per i tre pezzi pregiati del Napoli: Koulibaly, Fabiàn Ruiz e Zielinski. Secondo l’edizione odierna del Mattino il club azzurro valuterà le opzioni nel caso in cui dovessero arrivare offerte molto allettanti. Dopo l’arrivo di Sergio Ramos al Psg il senegalese può dire addio alla pista che lo avrebbe potuto portare a Parigi, ma su di lui rimangono comunque i fari della Premier accesi. Le big in Inghilterra come City e Liverpool seguono però anche il trequartista polacco azzurro. Barcellona e Real Madrid, invece, continuano a monitorare la situazione Fabiàn Ruiz.