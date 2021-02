Il Mattino – Napoli, Osimhen ancora ai box: il punto della situazione sugli infortunati

L’edizione odierna del Mattina fa il punto della situazione sugli infortunati in casa Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano, Victor Osimhen ha ripreso ieri il lavoro personalizzato in campo e in palestra dopo il brutto scontro avvenuto sul campo dell’Atalanta causandogli un trauma cranico. Il nigeriano riprenderà ad allenarsi gradualmente per poi ritornare in gruppo e non è da escludere un eventuale convocazione già contro il Sassuolo, ovvero mercoledì prossimo. Per quanto riguarda riguarda Petagna e Lozano, i due dovrebbero rivedersi nel match contro il Milan.