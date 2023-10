Il Mattino – Napoli, Ostigard si candida per un poso da titolare

Secondo Il Mattino, Leo Ostigard, difensore del Napoli, si conferma un punto di riferimento per gli azzurri fino a questo momento. Sta meglio di Amir Rrahmani, come dimostra la bocciatura del kosovaro contro il Milan, e la coppia formata dal norvegese e da Natan in questo momento dà più garanzie, ma Ostigard potrebbe giocare anche al posto del brasiliano, come avverrà contro la Salernitana, gara in cui Natan non ci sarà per squalifica. Di sicuro la coppia Rrahmani-Natan andrà in soffita per un po’.