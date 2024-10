Il Mattino – Napoli, Politano ha conquistato Conte: ecco il prossimo obiettivo dell’azzurro

Come riporta Il Mattino, dopo aver conquistato Antonio Conte, che lo considera un titolare inamovibile del suo Napoli, Matteo Politano ora ha l’obiettivo di ritornare in nazionale: “Inutile dire che Politano continua a cullare la speranza di una nuova chiamata in Nazionale. Magari già per il prossimo doppio turno di Nations League contro Belgio e Israele. A quanto pare, però, il sogno è destinato a rimanere tale. Almeno fin quando Spalletti giocherà – come sta facendo e come sembra intenzionato ancora a fare – con il 3-5-2. Un modulo che certamente non esalta le caratteristiche dell’attaccante romano. Matteo, dal canto suo, continua a lavorare testa bassa e si concentra sull’azzurro – quello del Napoli – sui dettami impartiti da Conte e sul magic moment che sta vivendo la squadra”.