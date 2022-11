Si allontana in casa Napoli il giovane talento dell’Udinese Pafundi. Secondo quanto riporta Il Mattino visto l’età ed il talento del giocatore i friulani valutano come un craque il giovanissimo, appena debuttante in Nazionale.

Per questo motivo il Napoli sarebbe ormai distante dal calciatore di origini campane, maggiori chance per Samardzic, visto da molti come il post Zielinski.