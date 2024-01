Il Mattino – Napoli, super offerta dell’Al Shabab per Politano: pronti 13 mln

Il Mattino ha fatto il punto sull’offerta dell’Al Shabab per Matteo Politano, attaccante del Napoli: “Diciotto milioni netti per due stagioni e mezzo. È questa la faraonica offerta cha accolto al suo arrivo in Arabia Saudita Matteo Politano, corteggiato come una star dagli sceicchi dell’Al Shabab, pronti a pagare anche 13 milioni al Napoli per il cartellino dell’attaccante romano. È impensabile non pensarci su e infatti lo stanno facendo tutti i diretti interessati: in primis De Laurentiis e il giocatore, scortato non a caso nella trasferta a Riyadh da Mario Giuffredi. Il manager ha volato sullo stesso charter della squadra e sta valutando la situazione con il presidente. L’altra opzione sul tavolo è il rinnovo immediato con il club azzurro del mancino della Nazionale, che attualmente guadagna poco meno di 2 milioni”.