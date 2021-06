Il Mattino – Napoli, torna di moda l’idea Tsimikas: le ultime

L’edizione odierna del Mattino fa il punto della situazione sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano il club azzurro starebbe tenendo sotto osservazione il terzino sinistro in forza al Liverpool, Kostas Tsimikas. Il laterale difensivo greco, è stato già in passato sondato dal club di Adl e adesso, a causa del poco spazio trovato tra le fila del club inglese, potrebbe tornare nella lista dei desideri di Giuntoli. Con sole sette presenze all’attivo in questa stagione il giocatore ex Olympiacos potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per il Napoli.