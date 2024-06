Il Mattino – Napoli, tutto fatto per il rinnovo di Meret: le ultime

Stando a quanto riportato da Il Mattino, è tutto fatto per il rinnovo di Alex Meret, portiere del Napoli: “Il Napoli vuole blindare Alex Meret. Il portiere di 27 anni è in via di scadenza il prossimo 30 giugno, ma il club di Aurelio De Laurentiis non intende privarsene, a maggior ragione non a costo zero, e Conte in conferenza stampa ha già annunciato la permanenza e che punterà su di lui. Per questo le parti sono al lavoro per sancire un nuovo contratto. L’agente dell’estremo difensore, originario di Udine, ha fissato in agenda un incontro con il club partenopeo per il rinnovo. Le parti si stanno confrontando per un nuovo accordo triennale (con opzione per un anno extra) a cifre leggermente più alte dell’ingaggio odierno. L’intesa è da siglare entro prossima settimana”.