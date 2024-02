Il Mattino – Napoli, Zielinzki con il Cagliari può tornare titolare

Come riportato da Il Mattino, può essere Piotr Zielinski uno degli uomini chiave nel debutto in Serie A del nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona contro il Cagliari. Il polacco nonostante l’esclusione dalla lista Champions è tenuto in grande considerazione dal tecnico calabrese, che potrebbe rilanciarlo proprio contro i rossoblu. Zielinski dunque è favorito per tornare a giocare dal primo minuto, complice la prestazione deludente di Cajuste contro il Barcellona. L’ex Udinese si contenderà una maglia da titolare con Traoré, andando ad affiancare Anguissa e Lobotka in mezzo al campo. Gestione invece per Osimhen, che nonostante la recente influenza dovrebbe scendere in campo contro il Cagliari. Probabile una staffetta con Simeone. Molti dubbi invece per Ngonge visto che sulla corsia destra dovrebbe rivedersi Politano, che ha smaltito l’affaticamento accusato contro i blaugrana.