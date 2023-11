Il Mattino – Napolo, svelato perché De Laurentiis non ha scelto Tudor

Il Mattino ha svelato i motivi della scelta di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, di non puntare su Igor Tudor, ex allenatore di Verona e Marsiglia: “Quasi all’alba il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis si rende conto che Igor Tudor non è l’uomo giusto. Non lo è per le sue richieste economiche (non voleva l’inserimento di penali e opzioni unilaterali), non lo è per le pretese sullo staff (chiedeva almeno cinque assistenti) e non lo è anche per quel carattere rude che lascia intravedere troppe similitudini con Gattuso e Spalletti con cui, rapidamente, è finita con duri scontri. Tudor un lunedì all’insegna della totale distensione, con il croato che ha spiegato il suo 4-3-3 in questa colazione romana che sapeva di fumata bianca. La convocazione in serata del suo agente ha aperto alle firme. Ma dopo l’intesa di massima, con l’appuntamento definito per ieri mattina per siglare l’accordo, la gelata presidenziale: il Napoli non vuole incatenarsi a Tudor e alle sue richieste economiche considerate spropositate”.