Il Mattino: Ndombele al Tottenham con lo psicologo: il retroscena

Tanguy Ndombele è a Napoli per rinascere. A riportare le sua ripresa è l’edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea le difficoltà vissute dal classe 1996 al Tottenham. Ecco quanto scritto dal quotidiano:

“Perchè questa caduta? La sua parabola è raccontata anche in All or nothing: Tottenham un documentario di Amazon sugli Spurs. Ndombele viene convocato in sede per un colloquio con lo psicologo del club a cui assiste il presidente Levy: ne esce ancor di più a pezzi, infastidito. Ora la possibilità di rinascere. Ma tocca a lui”.