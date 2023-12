Come riporta Il Mattino, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, avrebbe chiesto alla società azzurra di anticipare la sua partenza per la Nigeria in vista della Coppa d’Africa: “Osimhen è ancora a Castel Volturno: ieri si è allenato e ha già chiesto di anticipare la partenza per la Nigeria prevista per il 3 gennaio: potrebbe lasciare Napoli il 30 dicembre. In ogni caso, tornerà in campo con il Napoli solo dopo la Coppa d’Africa. Almeno 40 giorni”.